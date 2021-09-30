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«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية

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«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية «تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية

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ينظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل 5 أكتوبر، احتفالية إطلاق «مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية لخريجي التعليم التكنولوجي» بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في مقر الإتحاد.

يأتي ذلك بحضور قيادات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ود. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وقيادات اتحاد الصناعات، وعدد من رجال الأعمال.

قال د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن تلك الاحتفالية تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من صندوق تطوير التعليم وإتحادات الصناعات المصرية، والتي تهدف إلى إطلاق «مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية» بإعتبارها الحدث الأول والفريد من نوعه.

وأضاف أنه سيشارك لجنة من المختصين ممثلة عن إتحاد الصناعات في امتحان الطلاب ومنحهم شهادة معتمدة من قبل الإتحاد، بالإضافة إلى عرض التجربة الرائدة التي تبناها مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبوغالب في تفعيل البروتوكول على طلاب الفرقة الثالثة، وأخيرا تكريم أوائل الطلاب من الدفعة الأولى خريجي قسم تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية بمجمع التعليم التكنولوجي بأبوغالب والحاصلين على شهادة الجدارات الفنية من اتحاد الصناعات.

المصرى اليوم

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