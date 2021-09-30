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جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية جديدة لخدمة أهالي مطروح (صور)

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جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية جديدة لخدمة أهالي مطروح (صور) جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية جديدة لخدمة أهالي مطروح (صور)

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اطلقت جامعة الاسكندرية، القافلة الطبية المجتمعية الشاملة برئاسة الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، لخدمة أهالي مطروح، وذلك بالتعاون مع محافظة مطروح وجامعة مطروح ونادي روتاري مرسى مطروح.

وقال «نبيل»، أن القافلة تأتى إيمانا من جامعة الإسكندرية بدورها في خدمة المجتمع، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكان في استقبال أعضاء القافلة، أمس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي قدم الشكر لأعضاء القافلة لمشاركتهم في خدمة المجتمعات المحلية وأهالي محافظة مطروح، وأكد على تقديم كافة سبل الدعم؛ لتيسير أعمال القافلة لتحقيق الهدف الإنساني والطبي النبيل المرجو منها لأهالى منطقة القصر والتجمعات المحيطة مع الدعوة إلى مزيد من الجهد والتعاون في مجال تدريب وتنمية المهارات لدى أهالي المناطق الأكثر إحتياجًا.

وأشار الدكتور عبدالمنعم فوزى، الأستاذ بكلية الطب والمنسق العام للقوافل الطبية بجامعة الإسكندرية، أن القافلة بدأت أعمالها اليوم بأهالى قرية القصر، موضحاً أن القافلة تضم تخصصات نساء وتوليد وجلدية وباطنة وجراحة عامة ونفسية وعصبية وصدرية مع الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وقياس الوزن، وكذلك توفير كافة الأدوية اللازمة للمرضى.

جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية جديدة لخدمة أهالي مطروح (صور)
جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية جديدة لخدمة أهالي مطروح (صور)

المصرى اليوم

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