برلماني يكشف : أجانب غير مؤهلين يعملون بمراكز طبية غير مرخصة لزراعة الشعر

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وصف المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب المخالفات التي تم رصدها في احدى مراكز زراعة الشعر بمدينة نصر والذى تم غلقه بالكارثة وفى مقدمتها عمل المركز بدون ترخيص وتشغيل عاملين أجانب غير مؤهلين وغير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان وضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وضبط مستلزمات لزراعة الشعر مجهولة المصدر مطالبة بمحاكمة من يرتكبون هذه الجرائم الخطيرة للحفاظ على صحة المواطنين .

وتساءل «خضراوى» في طلب احاطة قدمه للدكتور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قائلاً: من الذي سمح لعمل هذا المركز بدون ترخيص؟ وكيف يتم الاستعانة بعاملين اجانب في مثل هذه المراكز وغير مؤهلين وغير حاصلين على ترخيص لمزاولة المهنة؟ وكيف دخلوا إلى مصر؟ ومامصير هولاء؟ وهل هناك مراكز طبية أخرى تستعين بعمالة اجانب غير مؤهلة وغير مرخص لها بمزاولة مثل هذه المهن الخطيرة ؟

وتسائل النائب قائلا: كيف دخلت الادوية ومستلزمات زراعة الشعر مجهولة المصدر إلى هذا المركز؟ وهل هي مستوردة أم محلية الصنع ؟،مؤكداً أن مصر هذه المراكز اصبحت منتشرة في مصر ولاأحد يعلم اذا كانت اوضاعها قانونية أم لا خاصة أنها تقوم بعمل اعلانات مغرية لجذب ضحايا خاصة من المواطنين البسطاء.

وطالب خضراوى بشن حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لغلق جميع المراكز الصحية والمستشفيات والمنشات الطبية المخالفة حفاظاً على صحة المواطنين مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات