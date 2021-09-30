الشرطة الأمريكية تختبر فورد موستنج MACH-E الكهربائية

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أعلنت فورد عن انضمام نسخة بوليسية اختبارية من موستنج MACH-E الكهربائية لاختبارات شرطة ولاية ميشيجان الأمريكية لسياراتها الجديدة التي سيتم استخدامها خلال العام القادم.

أوضحت العلامة الأمريكية استخدامها لنتائج تلك الاختبارات كماعيير أثناء تطوير سياراتها الكهربائية المستقبلية المخصصة للشرطة حيث أعربت عن تزايد طلب الهيئات الشرطية عالميا على السيارات الكهربائية.

أتت هذه الخطوة ضمن استراتيجية فورد لتطوير السيارات الكهربائية حتى عام ٢٠٢٥ باستثمارات تخطت ٣٠ مليار دولار و قد هدفت عبر تقديم موستنج MACH-E البوليسية لاستعراض قدرات منظومتها الكهربائية القادرة على تلبية مختلف متطلبات الشرطة.

قدمت فورد موستنج MACH-E باختيارات عديدة لمنظومة الحركة حيث تراوحت قوتها بين ٢٦٦ حصان و ٤٨٠ حصان و توفرت بعض الفئات بدفع خلفي للعجلات بينما عمل معظمها بدفع كلي و انطلقت نسخة GT Performance Edition الأقوى من الصفر إلى ١٠٠ كم/س خلال ٣.٥ ثوان.

موستنج MACH-E الكهربائية

موستنج MACH-E الكهربائية