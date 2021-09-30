إنشاء مدرسة متخصصة للصيد بمطوبس في كفرالشيخ

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قال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، إن الحلم أصبح حقيقة في كفرالشيخ بعد عناء عشرة سنوات من أجل إنشاء أول مدرسة متخصصة في مجال الصيد والأسماك فقد تم موافقه المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ على تخصص الارض المطلوبه لانشاء المدرسة بمنطقة الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ومتاخمه لمزرعة بركة غليون.

وأضاف أن هذه المدرسة متخصصة في الاستزاع السمكي وبناء سفن الصيد، وبذلك تكون المدرسة الاولى من نوعها في مصر وعلى مدار عشرة سنوات ونحن نقدم الدراسات والنماذج الإرشادية مثلما ما يتم في دول العالم المتقدمة في هذا المجال، حيث عملت النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد خلال تلك السنوات حتى أصبح الحلم حقيقة.