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بزعم توفير فرص عمل في .. القبض على «عاطل» بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

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بزعم توفير فرص عمل في الحكومة.. القبض على «عاطل» بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل في .. القبض على «عاطل» بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

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كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، زاعماً قدرته على توفير فرص عمل لذويهم بإحدى الجهات الحكومية «على خلاف الحقيقة».
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامى في مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، بزعم توفير فرص عمل لهم ولذويهم بإحدى الجهات الحكومية، مدعياً علاقاته بمسئولى تلك الجهة «خلافاً للحقيقة»، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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