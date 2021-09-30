التحريات: عدم وجود شبهة جنائية في حريق مخزن أخشاب البدرشين

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بمخزن أخشاب بمنطقة البدرشين، وتم إجراء معاينة لحصر خسائر الاشتعال.

استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال مالك المخزن، وانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة والتأكيد على سبب الحريق.

كانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مخزن أخشاب بمنطقة البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتمت الاستعانة برجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن النيران التهمت كمية من الأخشاب، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.