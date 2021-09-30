«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص في أسوان

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسوان وضبط مرتكبى الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوسمبل بمديرية أمن أسوان من مُستأجر قطعة أرض زراعية بدائرة المركز بحدوث مشاجرة بينه وأحد الأشخاص وآخرين حال تواجده بأرضه المستأجرة، وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات بالرأس واصطحاب شقيقه بسيارة ربع نقل دون لوحات معدنية ولاذوا بالهرب لوجود خلافات سابقة بينهم.. وفى وقت لاحق عُثر على جثة شقيقه المختطف وبها كدمات وسحجات متفرقة بأحد المدقات الصحراوية .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص- «لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب لخلافات بينهم حول الجيرة، حيث قاموا باختطاف المجنى عليه والتوجه به لمكان العثور والتعدى عليه بشوم وإحداث إصابته المشار إليها التي أودت بحياته وإلقاء جثته، ولاذوا بالهرب، كما أرشدوا عن 2 عصا خشبية «شومة»- السيارة المستخدمة فـى اختطاف المجنى عليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ ضبط المتهم الهارب.