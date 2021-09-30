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للانتقام من والده ..«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل طفل اسيوط وتضبط المتهمة

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للانتقام من والده ..«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل طفل اسيوط وتضبط المتهمة للانتقام من والده ..«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل طفل اسيوط وتضبط المتهمة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة طفل بأسيوط، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبة الواقعة.

قالت الداخلية فيي بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من مزارع مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز، بعثوره على جثة حفيده 10 سنوات بقطعة أرض زراعية خلف مسكنه».


وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بينها وأهلية المجنى عليه لخلافات الجيرة قام خلالها والد المجنى عليه بالتعدى عليها بالسب فضلاً عن تشهيره الدائم بها أمام الأهالى».

وتابعت: «وبمواجهة المتهمة إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب، حيث عقدت العزم على قتل الطفل للإنتقام من والده وجده، وفى سبيل ذلك أعدت سلاح أبيض»سكين«وإستدرجت الطفل حال لهوه بالقرب من مسكنه وإصطحبته للزراعات محل العثور عليه وقامت بالإعتداء عليه بإستخدام السلاح الأبيض، مما أدى إلى وفاته، كما أرشدت عن الآداة المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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