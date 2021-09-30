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هذه الدولة الخليجية.. "صفر" وفيات بكورونا

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هذه الدولة الخليجية.. "صفر" وفيات بكورونا هذه الدولة الخليجية.. "صفر" وفيات بكورونا
للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي

هذه الدولة الخليجية..

للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي، سجلت وزارة الصحة بهذه الدولة الخليجية، أمس الأربعاء، "صفر" وفيات بفيروس كورونا، وذلك وسط المؤشرات الإيجابية للوضع الوبائي في البلاد.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أفادت وزارة الصحة بالكويت بتسجيل 33 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411605.

واستمر انخفاض أعداد حالات أجنحة و"عناية كوفيد" إلى أدنى المستويات، وذلك مع رصد أقل عدد إصابات منذ 2 أبريل 2020، وأقل عدد إشغال للعناية المركزة منذ 26 مارس 2020.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم أيضا تسجيل 40 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408499، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.25 في المئة.

وأضاف "السند" أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 9، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 658 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كورونا إلى 39.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 16506 ليصبح مجموع الفحوصات 4232071 فيما بلغت نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0.20 في المائة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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