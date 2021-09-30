أخبار عاجلة

الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني -
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا -
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس» -
بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟ -
تبدأ من 65 جنيهًا .. أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية (التفاصيل) -
مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر -
الفنانة السعودية أسيل عمران: إكسبو دبي يمكن استغلاله فى طرح قضايا التحرش -
«الشعب الجمهوري» يحصد 5 مقاعد بلجان «الشيوخ» -
سلسلة "حرب النجوم" تحصل على نسخة "أنمي" بأسلوب ياباني -
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

السعودية تشهد ولادة نمر عربي نادر

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني

الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني

الشيخ محمد بن زايد: تجاوزنا أزمة كورونا وعادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات

الشيخ محمد بن زايد: تجاوزنا أزمة كورونا وعادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة

مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني

مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني