4 لاعبين من الدوري المصري ضمن قائمة منتخب تونس

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أعلن منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم اليوم الخميس القائمة النهائية لمنتخب نسور قرطاج الذي يستعد لمواجهة موريتانيا في مباراتين مهمتين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه زامبيا وغينيا الاستوائية في المركز الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما تتواجد موريتانيا في المركز الأخير بدون نقاط.

وضمت قائمة نسور قرطاج 4 لاعبين من الدوري المصري، وهم ثنائي الزمالك: حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وظهير الأهلي علي معلول ولاعب وسط بيراميدز فخر الدين بن يوسف.

وشملت القائمة 26 لاعبا، يراهن عليهم منذر الكبير في حسم التأهل للدور النهائي الحاسم من التصفيات الإفريقية حال فوزه على موريتانيا في المباراتين.