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يبدأ تطبيقها غدًا.. المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال والمقاهي والمطاعم (التفاصيل)

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يبدأ تطبيقها غدًا.. المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال والمقاهي والمطاعم (التفاصيل) يبدأ تطبيقها غدًا.. المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال والمقاهي والمطاعم (التفاصيل)

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تبدأ ، غدا الجمعة، تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والتي تستمر حتى الجمعة الأخيرة من شهر إبريل.

وتأتي المواعيد الجديدة على النحو التالي أن يتم فتح المحال من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء طيلة أيام الأسبوع، أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية يتم غلقها في تمام الحادية عشر مساء.

من المقرر أن مواعيد الورش والأعمال الحرفية الموجودة بالمناطق السكنية، وفق التوقيت الشتوي يبدأ عملها الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

فيما سيكون فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات في تمام الخامسة صباحا على أن تغلق الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، مع مدّ العمل للساعة الواحدة صباحا أيام الخميس والجمعة، والإجازات والأعياد الرسمية.

فيما تم السماح للمحافظات الساحلية بتعديل مواعيد غلق المنشآت وفقا للظروف بالتنسيق مع وزيرى التنمية المحلية والآثار.

استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)للمطاعم وغيرها.

استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

تٌستثنى من المواعيد الواردة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ويراعي الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

المصرى اليوم

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