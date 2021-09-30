فولكس فاجن تقدم ID5 بالنصف الأول من 2022

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أعلنت شركة فولكس فاجن عن إطلاق سيارتها الكهربائية ID5 الجديدة في الأسواق خلال النصف الأول من العام القادم بسعر يبدأ من 47 ألف يورو.

وأوضحت الشركة أن السيارة الكوبيه المنتمية لفئة SUV تأتي بطول 61ر4 متر، كما تسع 543 لترا من الأمتعة.

وتقدم بمحرك كهربائي بقوة 150 كيلووات أي ما يعادل 204 حصان أو محركين كهربائيين بقوة 220 كيلووات أي ما يعادل 299 حصان مع نظام دفع رباعي.

وتصل السيارة الكهربائية إلى السرعة القصوى 180 كلم/س، كما تبلغ مدى سير يصل إلى 500 كم.

سيارة كهربائية ID5

سيارة كهربائية ID5