ضبط أسلحة نارية وذخائر ومخدرات مع متهم بالقاهرة بقصد الإتجار

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية من التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً السيارة «ملكه»، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش- 2هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.