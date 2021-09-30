أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف روائع القرن العشرين بالأوبرا السبت

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تحت عنوان روائع القرن العشرين يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو الفنلندية لورا ميكولا وذلك في الثامنة مساء السبت 2 اكتوبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من اهم الاعمال التي كتبها كبار المؤلفين خلال القرن العشرين منها برليود استراحة الظهيرة ل كلود ديبوسي، كونشيرتو البيانو والاوركسترا ل راحمانينوف والسيمفونية الاولى ل شوستاكوڤيتش .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في ارجاء العالم .