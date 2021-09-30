ضبط أسلحة نارية وذخائر مع 2 من العناصر الإجرامية بأسوان

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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان بتواجد 2 من العناصر الإجرامية (الأول «محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية (سلاح)» الثانى «محكوم عليه بالسحن المؤبد في قضية (مخدرات)»- مقيمان بدائرة المركز) بمحل إقامتهما.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد الدفاع¬ عن نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام