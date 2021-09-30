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بنتلي Continental تحصل على شكمانات أكرابوفيك

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بنتلي Continental تحصل على شكمانات أكرابوفيك بنتلي Continental تحصل على شكمانات أكرابوفيك

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تعاونت بنتلي مع شركة أكرابوفيك المتخصصة في صاعة الشكمانات الرياضية و التي حصلت عليها نسخة Speed الأقوى ضمن طراز Continental GT المخصصة للطرقات.
تم تطوير الشكمان بالأساس لتزويده بنسخة Continental GT المخصصة لتسلق تل Pikes Peak حيث حققت رقما قياسيا بفارق ٨.٤ ثوان عن الرقم السابق و يعمل الشكمان الجديد لتحسين استجابة دواسة الوقود و شاحن التربو بجانب تعزيز صوت السيارة و توفير إمكانية ضبطه عبر بوابة مثبتة على المخارج تغير مستوى الصوت و تنظم مسار العادم.
استهدف تصميم الشكمان توفير مستوى عالي للصلابة و تحمل الحرارة بجانب تخفيف الوزن حيث تم تصنيعه من التيتانيوم بالكامل ما وفر وزنا يبلغ ٧ كيلوجرام عن الشكمان القياسي كما ظهر عبر ٤ مخارج تحمل شعاري بنتلي و أكرابوفيك بلون نحاسي مطفأ و تم تغليفه بمادة مقاومة للخدوش.
زودت بنتلي Continental GT Speed بمحرك W12 سعة ٦٠٠٠ سي سي مزدوج التربو بقوة ٦٥٩ حصان و عزم ٩٠٠ نيوتن.متر لتنطلق من الصفر إلى ١٠٠ كم/س خلال ٣.٦ ثوان حتى تبلغ سرعة قصوى ٣٣٥ كم/س.

سيارة بنتلي

المصرى اليوم

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