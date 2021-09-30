هوندا تنتج سيفيك هاتشباك بأمريكا لأول مرة

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أعلنت هوندا عن عن بدء إنتاج نسخة سيفيك الهاتشباك لأول مرة بمصنعها في ولاية إنديانا الأمريكية منذ بداية تصنيعه لهذا الطراز عام ٢٠٠٨.

استثمرت هوندا ٥٠.٢ مليون دولار لاتخاذ هذه الخطوة حيث قامت بتوسعة المصنع لاستضافة معدات جديدة ستعمل على تصنيع سقف سيفيك الهاتشباك عبر الليزر و تعزيز استخدام مواد لصق الهيكل عالية الأداء لزيادة صلابة سيفيك حسب تصريحت الشركة فضلا عن استخدام مادة جديدة ستزيد من مستوى عزل السيارة للضوضاء.

قدم جيل سيفيك الماضي نسخة الهاتشباك عام ٢٠١٦ بعد غياب طويل و قد ساهمت بمبيعات ١.٧ مليون سيارة و نسبة ٢٠% من إجمالي نسخ سيفيك المباعة للسوق الأمريكي الذي احتلت به سيفيك أعلى مبيعات السيارات بحسب قول هوندا.

وفرت هوندا اختيارين للمحركات بسعة ٢٠٠٠ سي سي لتوليد قوة ١٥٨ حصان عبر سحب طبيعي للهواء أو ١٥٠٠ سي سي مع تربو بقوة ١٨٠ حصان و عزم ٢٤٠ نيوتن.متر و تتصل تلك المحركات بناقل حركة يدوي ٦ سرعات أو أوتوماتيك CVT كما بدأت الأسعار من حوالي ٢٤ ألف دولار لنسخة الـ٢٠٠٠ سي سي و قرب ٢٧ ألف دولار للسيارة ذات المحرك التربو.

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سيارة هوندا