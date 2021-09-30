شوبير يكشف مصير موسيماني مع الأهلي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية :"موسيماني، مستمر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة ولا توجد أي نية لرحيله عن القلعة الحمراء".

وأضاف :"موسيماني، عقده مع الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم، مر موسم ونصف، ويتبقى موسم"، مؤكدًا :"المدرب عقده مستمر مع الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم المقبل".

وتابع : "ما يتردد عن عدم عودة المدرب الجنوب افريقي عقب الاجازة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام لا أساس له من الصحة".