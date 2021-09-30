الإيقاف عن العمل 3 شهور وخصم نصف الراتب لكل موظف يحرق القمامة بالغربية (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إحالة أي موظف يحرق مخلفات «القمامة» للتحقيق وإيقافه عن العمل مدة ٣ شهور وخصم نصف راتبه، سواءًا داخل أو خارج المصالح الحكومية.

ويشمل القرار أيضًا العمال الحكوميين في محافظة الغربية العاملين بنظام اليومية، ويتم استبعادهم من العمل.

وقال بيان صادر عن محافظة الغربية إن القرار يستهدف الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة من تلوث الهواء.

وأصدر محافظ الغربية توجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء والقري بتكثيف الحملات الرقابة على الأراضي الزراعية.

وشدد على تطبيق نصوص القانون رقم ٤ لسنة ٩٤ والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، بمعاقبة كل من يقوم بحرق المخلفات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأصدر محافظ الغربية توجيهات إلى مديرية الزراعة، وجهاز شؤون البيئة بسرعة تنظيم حملات لتوعية المواطنين بخطورة حرق مخلقات القمامة والإلتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة منع إلقاء مخلفات القمامة في الترع والمصارف أو القنوات وعلى الجسور في محافظة الغربية.

إقرأ أيضًا عن أخبار الغربية:

مواعيد قطارات طنطا المتجهة إلى القاهرة والمحلة الكبرى والعكس (المكيفة والعادية)

«لهو الملوك» يبدأ أول عروضه على مسرح المركز الثقافي بطنطا

شاب يقتل والدته طعنًا لمحاولتها منعه من الانتحار بالمحلة الكبرى (القصة كاملة)

ضبط متهم احتال على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم في الغربية

«بالوخز في المراكز العصبية».. الداخلية تضبط طبيب الغربية الوهمي (التفاصيل)

ضبط نصاب استولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل الغربية (التفاصيل )