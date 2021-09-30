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«البيطريين»:مناقشة مشاكل المهنة مع نواب الدقهلية بمؤتمر «بيطري المنصورة»

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«البيطريين»:مناقشة مشاكل المهنة مع نواب الدقهلية بمؤتمر «بيطري المنصورة» «البيطريين»:مناقشة مشاكل المهنة مع نواب الدقهلية بمؤتمر «بيطري المنصورة»

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن حضور الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، والدكتور محمد سيف عفيفي، عضو مجلس النقابة العامة، مؤتمر كلية الطب البيطري جامعة المنصورة الحادي عشر، تحت عنوان «توافق التعليم والبحث العلمي البيطري مع الاحتياجات المحلية والدولية في ظل رؤية 2030».

وأوضحت النقابة أن مشاركة النقيب تأتي بناءا على دعوة الدكتور عادل التابعي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، وأن «سليم» أكد أن اللقاء كان مثمر، موجها الشكر والتقدير والاحترام للدكتور عادل التابعي، عميد الكلية، والدكتور محمد جبر، نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية.

وأكدت أن النقيب التقي على هامش المؤتمر بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتم مناقشة مشاكل المهنة، وما يواجه الطب والطبيب البيطري، من تحديات خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها أزمة هيئة سلامة الغذاء.

المصرى اليوم

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