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«مستقبل وطن» بالبرلمان : نعمل على تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع

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«مستقبل وطن» بالبرلمان : نعمل على تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع «مستقبل وطن» بالبرلمان : نعمل على تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع

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اكد حزب مستقبل وطن، أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع، والاستماع لشكواهم وسرعة إيجاد حلول واقعية وموضوعية لها.

جاء ذلك خلال استضافة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، للاجتماع الموسع الذي عقدته الهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة الشرقية، استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الخاصة بمسابقة دوري مستقبل وطن، والتشديد على أهمية تحقيق الهدف الأسمى منه وهو تعزيز المنافسة بين الشباب واكتشاف المواهب، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة تزامنا مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم والنائب أحمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ.، إلى جانب النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية بالنواب لحزب الشعب الجمهوري.

المصرى اليوم

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