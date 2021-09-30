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«الداخلية»: ضبط 170 قطعة سلاح و247 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: ضبط 170 قطعة سلاح و247 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 170 قطعة سلاح و247 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (170) قطعة سلاح نارى، (247) قضية مخدرات وتنفيذ (87556) حكم قضائى متنوع.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط (عدد170 قطعة سلاح نارى، مع 159متهما».

وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87556) حكم قضائى متنوع، وضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (20) حادث متنوع، وضبط (247) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (274) متهما».

وتابعت: «ضبط (35) هارب وتم ضبط (32) بلطجي، وضبط (328) دراجة نارية مخالفة، في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (12سيارة)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25852) مخالفة مرورية متنوعة».
وشددت: «في مجال فحص السائقين تم فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم / تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية»

المصرى اليوم

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