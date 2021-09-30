ضبط 10 آلاف قرص مخدر مع أحد الأشخاص بالجيزة بقصد الاتجار

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، بالاتجار في الأقراص المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مُتَّجري ومتعاطي المواد المخدرة.