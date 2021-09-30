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لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب 5 أشخاص في 3 حوادث طرق بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع طفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين في 3 حوادث طرق بالمحافظة، بينها مصرع طفلة 4 سنوات، مقيمة بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، صدمها أتوبيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وإصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام شركة الصوامع بمركز بني مزار، وإصابة شخصين اثنين، صدمتهما سيارة شمال كمين دلجا بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز دير مواس.

تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفي المنيا العام، والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. تحررت محاضر بالحوادث الثلاثة، وتولت النيابة العامة التصرف.