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بتعاملات مليون دولار .. ضبط صاحب شركة ملابس لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

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بتعاملات مليون دولار .. ضبط صاحب شركة ملابس لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بتعاملات مليون دولار .. ضبط صاحب شركة ملابس لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة ملابس- مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بالإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك نظير إقامة معارض ملابس داخل دولتين بالخارج وقيامه عقب إستلامه تلك المبالغ بإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ،كما تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من (عام 2017حتى عام 2019) طبقاً للفحص المستندى مليون دولار أمريكى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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