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12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة 12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس اليوم الخميس، عن تسجيل 12 حالة وفاة و(1127) اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 3592 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت على تعافي 1569 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 169128 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 18799 حالة، وإجمالي المتعافين 148942 حالة، إجمالي الوفيات 1387 حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 339 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 234 حالة.

وبلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 420182 شخص

المصرى اليوم

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