نيكول سابا: سأعود للسينما المصرية بفيلم كوميدي.. وابنتي تطالبني بأشقاء

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أعلنت الفنانة نيكول سابا في برنامج the insider بالعربي عن تحضيرها لعمل سينمائي مصري تعود من خلاله للأعمال الكوميدية لكنها أشارت إلى أن تركيزها حالياً على الفيلم الذي ستصوره في الامارات الشهر المقبل بعنوان «مفتاح الحب» وبعدها ستبدأ بالعمل على الفيلم المصري .

نيكول قالت للإعلامي ايلي نخله إلى ان الفيلم سيكون بطولة جماعية وأضافت إلى انها اشتاقت للأعمال الكوميدية مثل دستة أشرار وعصابة بابا ماما.

أما فيما يتعلق بالمسلسلات، فقد أعلنت نيكول أنه حتى الساعة لن تكون ضمن السباق الرمضاني القادم لكنها أكدت على أنها تتلقى عروضاً لمسلسلات من ٧ و١٠ حلقات ولكن لم تجد حتى الآن النص الذي يستهويها.

نيكول التي عاشت صيفاً حافلاً في مصر هذا العام، كانت قد تصدرت الاخبار من فترة حول ما اذا كانت حامل، لترد بالنفي واعتبرت خلال اللقاء أنه هذه المواضيع أصبحت تستهوي الناس رغم محاولتها الدائمة لعدم نشر حياتها الخاصة مع زوجها الممثل يوسف الخال على مواقع التواصل الاجتماعي .

و حول تعليق ابنتها نيكول على الخبر الذي انتشر، قالت سابا أنها ما زالت صغيرة لتتفاعل مع ما ينشر ولكنها أكدت على ان ابنتها تطالبها دائماً بشقيق أو شقيقة .

و أشارت نيكول إلى أنها تحب العائلة الكبيرة لكن الموضوع بيد الله اضافة إلى أن الوقت يمر سريعاً وقد يسرقك .