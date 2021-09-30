أخبار عاجلة

سلسلة "حرب النجوم" تحصل على نسخة "أنمي" بأسلوب ياباني -
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب -
"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة -
الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب -
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ابتداءً من الغد.. حظر "واتساب" على الملايين من هذه الهواتف

Print
ابتداءً من الغد.. حظر "واتساب" على الملايين من هذه الهواتف ابتداءً من الغد.. حظر "واتساب" على الملايين من هذه الهواتف
يتأثر بها أكثر من 40 نوعاً من الهواتف الذكية

ابتداءً من الغد.. حظر

تصدّر محركات البحث خلال الفترة الماضية حظر "واتساب" على ملايين الهواتف، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤل عن سر تخلي التطبيق عن عدد كبير من الهواتف بشكل سنوي وحرمانها من الخدمة.

وذكرت الشركة الأمريكية عن حظر "واتساب" على ملايين الهواتف من نوع "آيفون"، أنه بمجرد أن تدقّ الساعة الثانية عشرة من صباح 1 أكتوبر، فإن جميع الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة ستتوقف الخدمة عليها، وسيحتاج المستخدمون إلى تغيير هواتفهم أو تحديث برامجهم.

وسيكون لدى بعض المستخدمين هواتف قديمة جداً، بحيث لا يمكن تحديثها بعد قرار حظر "واتساب"، وهو ما يجبرهم على شراء هواتف ذكية جديدة، ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازًا مختلفًا من الهواتف الذكية، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبالنسبة لمستخدمي Android، ستحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث، وبالنسبة للآيفون، فأي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم لن يستطيع استخدام التطبيق، بحسب البيان الرسمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة

"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة

الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب

الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب

"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل

"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل