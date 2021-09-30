ابتداءً من الغد.. حظر "واتساب" على الملايين من هذه الهواتف

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يتأثر بها أكثر من 40 نوعاً من الهواتف الذكية

تصدّر محركات البحث خلال الفترة الماضية حظر "واتساب" على ملايين الهواتف، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤل عن سر تخلي التطبيق عن عدد كبير من الهواتف بشكل سنوي وحرمانها من الخدمة.

وذكرت الشركة الأمريكية عن حظر "واتساب" على ملايين الهواتف من نوع "آيفون"، أنه بمجرد أن تدقّ الساعة الثانية عشرة من صباح 1 أكتوبر، فإن جميع الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة ستتوقف الخدمة عليها، وسيحتاج المستخدمون إلى تغيير هواتفهم أو تحديث برامجهم.

وسيكون لدى بعض المستخدمين هواتف قديمة جداً، بحيث لا يمكن تحديثها بعد قرار حظر "واتساب"، وهو ما يجبرهم على شراء هواتف ذكية جديدة، ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازًا مختلفًا من الهواتف الذكية، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبالنسبة لمستخدمي Android، ستحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث، وبالنسبة للآيفون، فأي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم لن يستطيع استخدام التطبيق، بحسب البيان الرسمي.