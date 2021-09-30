مصرع مدير عام المشروعات بمركز إسنا جنوب الأقصر

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لقى مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الاقصر مصرعه في حادث سير، أمام كوبري قرية الدير شرق إسنا جنوب محافظة الأقصر بالطرق الشرقي السريع.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة اسنا، وتحرير محضر بالواقعة.

وترجع أحداث الواقعة، انه أثناء سير المهندس يوسف .ك «41 عاما على الطريق السريع مستقلا دراجته النارية حيث اصطدمت به مقطورة سياق نقل، وعلى إثرها تم نقله إلى مستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا حيث توفى في الحال فور وصوله المستشفى.

وانتقل على الفور إلى موقع الحادث اللواء ولاء رضوان مساعد الفرقه جنوب والرائد أحمد قوره وكيل مباحث إسنا حيث تم تسيير حركة الطريق السريع والتحفظ على القاهره والقاء القبض على سائق القاطرة للتحقيق معه في وقائع الحادث وتحرير محضر بالحادث المأساوي، الذي اهتزت له أرجاء مركز إسنا حزنا على الفقيد، وتم إخطار النيابة العامة بإسنا بالحادث حيث توالى تحقيقاتها حول ملابسات الحادث.