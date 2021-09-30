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«أمن المنافذ»: ضبط 4 وقائع تهريب و35 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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«أمن المنافذ»: ضبط 4 وقائع تهريب و35 قضية أمن عام خلال 24 ساعة «أمن المنافذ»: ضبط 4 وقائع تهريب و35 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وقالت «الداخلية» : «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها قطع غيار سيارات وبضائع أجنبية الصنع».

وأضافت : «في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية، تم ضبط (1) قضية و(35) قضية أمن عام، وضبط (531) مخالفة مرورية متنوعة».

وتابعت : «في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (255) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية هجرة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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