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5 عروض مسرحية ضمن فعاليات اليوم الثالث بـ«القومي للمسرح».. تعرف عليها

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5 عروض مسرحية ضمن فعاليات اليوم الثالث بـ«القومي للمسرح».. تعرف عليها 5 عروض مسرحية ضمن فعاليات اليوم الثالث بـ«القومي للمسرح».. تعرف عليها

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يشهد اليوم الثالث من فعاليات المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ 14، برئاسة الفنان الكبير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، 5 عروض مسرحية متنوعة بدور العرض المختلفة.

ويستقبل مسرح العرائس، في السادسة مساء، العرض المسرحي، «لكنها تدور» من إنتاج صندوق التنمية الثقافية، تأليف بيتر إسكندر، وإخراج عمرو صلاح الدين، وكذلك عرض «أحدهم» من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، في الثامنة مساءً على مسرح متروبول، والعرض من تأليف محمد عبدالمولى وإخراج محمد عماد.

وعلى مسرح السلام يأتي العرض المسرحي «دوجز» في السادسة مساء، وهو من إنتاج مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج كمال عطية، بينما يستقبل مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة، عرض «قابل للكسر» إنتاج كلية التجارة بجامعة القاهرة، إخراج لبيب عزت.

كما يعرض على مسرح الشباب العائم بالمنيل، يعرض في العاشرة مساءً «الجانب الآخر» من إنتاج وزارة الشباب والرياضة، وهو إخراج هاني رابح.

المصرى اليوم

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