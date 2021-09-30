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تعرض قناة «MBC مصر»، غداً الجمعة في الثامنة مساءً أحدث عروض «مسرح مصر»، حيث تعرض المسرحية الكوميدية «ورينا القوة».

تدور أحداث مسرحية «ورينا القوة»، حول بعض الأشخاص في حي شعبي يقوموا بتنظيم بطولة للملاكمة بطريقة ساذجة جداً مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

- صورة أرشيفية

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

- صورة أرشيفية