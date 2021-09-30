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«ورينا القوة».. تفاصيل عرض غدًا

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«ورينا القوة».. تفاصيل عرض مسرح مصر غدًا «ورينا القوة».. تفاصيل عرض غدًا

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تعرض قناة «MBC »، غداً الجمعة في الثامنة مساءً أحدث عروض «»، حيث تعرض المسرحية الكوميدية «ورينا القوة».

تدور أحداث مسرحية «ورينا القوة»، حول بعض الأشخاص في حي شعبي يقوموا بتنظيم بطولة للملاكمة بطريقة ساذجة جداً مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

- صورة أرشيفية

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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