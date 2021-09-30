تنفيذ 13 قرار غلق لأنشطة مخالفة بمنطقة قطع أراضي الإسكان العائلي بمدينة بدر

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صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات بمنطقة قطع أراضي الإسكان العائلي بالحي الأول، المجاورة الخامسة، موضحاً أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 13 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، كما تم رفع 18عداد كهرباء ببعض المنشآت المخالفة بقطع الأراضي، لمنع عودة ممارسة النشاط المخالف.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة بقيادة العقيد وليد هريدي، رئيس قسم شرطة التعمير.

وأكد المهندس عمار مندور، استمرار شن الحملات بالمناطق المختلفة وعدم التهاون مع المخالفين لمنع الظواهر العشوائية، مطالباً حائزي قطع الأراضي وسكان المدينة بعدم ارتكاب أي مخالفات لمنع اتخاذ الإجراءات القانونية.