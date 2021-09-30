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وزير الري: بدء تنفيذ مهلة الرئيس لإزالة التعديات على نهر النيل

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وزير الري: بدء تنفيذ مهلة الرئيس لإزالة التعديات على نهر النيل وزير الري: بدء تنفيذ مهلة الرئيس لإزالة التعديات على نهر النيل

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف ورؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى تكليفات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر، حيث وجه الدكتور عبدالعاطى بمواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الرى بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

ووجه وزير الري برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وقال «عبدالعاطى»، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات»، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وشدد وزير الري خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

كما استعرض «عبدالعاطى» الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجهاً بمواصلة بذل الجهد وزيادة معدلات الأداء واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، موضحا إنه تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية.

وأضاف وزير الري أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل كافة الاختبارات اللازمة، مشيراً لحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع التي تم تأهيلها.

وأوضح «عبدالعاطي»، أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع باطوال تصل إلى ٩٣٢٣ كيلومتر حتى تاريخه، وتم بالفعل الانتهاء من تاهيل ٢٧٠٩ كيلومتر، موضحا أن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر .

وأشار وزير الري إلى إنه تم طرح عدد (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية والإسكندرية والفيوم وأسيوط بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٢٤ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.

المصرى اليوم

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