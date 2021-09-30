تصل إلى الغلق.. إجراءات قانونية ضد أي دار أيتام تمتنع عن الكفالة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردا على المنشور الذي تم تداوله على احدى صفحات التواصل الاجتماعي بامتناع احدى دور الايتام عن تنفيذ اجراءات كفالة الاطفال، تود وزارة التضامن الاجتماعي أن تؤكد انها تتخذ الاجراءات القانونية ضد أي دار أيتام تمتنع عن تسليم الاطفال للأسر الكافلة وقد يصل الاجراء لغلق الدار بالكامل.

كما توضح وزارة التضامن الاجتماعي أن المنشور الوزاري الخاص بالاستعلام الميداني الاجتماعي والأمني ساري على كافة الأسر الراغبة في الكفالة والتي لم تستلم أطفال حتى تاريخه وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والتأكد من كفاءة الأسر وامكانية ادارتها للكفالة.