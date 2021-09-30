ضبط 5 أطنان لحوم وكبدة فاسده في القليوبية

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ضبط مباحث التموين في القليوبية 5 طن لحوم وكبدة فاسدة في ثلاجتين بدون ترخيص قبل ترويج المضبوطات في الاسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد شن حملة تموينية مكبرة اسفرت عن ضبط ثلاجتين بدون ترخيص عثرا بهما على لحوم ومقطعات لحوم وكبدة فاسده قبل ترويجها في الاسواق لبيعها للمواطنين.

حيث تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 3،65 طن «لحوم مجمدة ومقطعات كبدة ومفروم دواجن بدون بيانات ومجهولة المصدرويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها نحو 1،82 طن كبدة مجمدة ومقطعات لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية قبل طرحها في الاسواق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.