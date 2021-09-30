بورشه تعيد إحياء إحدى صورها التذكارية (صور)

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نشرت بورشه صورة لسيارتها الكهربائية تايكان بين جبلين ثلجيين يقفز بينهما متزلج على الجليد وأطلقت على تلك الصورة اسم «قفزة بورشه».

أتت الصورة كنسخة جديدة من أخرى تم التقاطها لنفس المنظر عام ١٩٦٠ لكن بوجود طراز 356 B حيث طار من فوقها البطل الأوليمبي للتزلج Egon Zimmermann، وقد قام بالقفزة خلال تصوير النسخة الجديدة بطل أوليمبي أخر يسمى Aksel Lund Svindal.

أوضحت بورشه عكس تلك الصورة لأسلوب تفكيرها حيث تهدف دائما لتجسيد الرؤية المستقبلية والتجرؤ على القيام بالتجارب الجديدة بثقة عالية وسعي حتى أقصى الحدود لمعرفة أفضل الحلول كما عبرت الصورة الحديثة عن الجمع بين التقاليد والابتكار.

صرح Lutz Meschke، عضو مجلس إدارة بورشه للتمويل وأنظمة المعلومات «نحن نستكمل القصة عبر تلك الصورة الجديدة للربط بين الماضي والحاضر وابتكارات المستقبل» كما أضاف: «تشير الصورة أيضا للمخاطر التي يجب عليك مواجهتها للاستمرار كمشروع تجاري كما ترمز للإصرار الذي يدفعنا لملاحقة أحلامنا».

أعلنت بورشه عن تقديم متحفها لنسختين عاليتين الجودة من الصورة سيتم عرضهن على موقع الشركة خلال أواخر العام الجاري.

بورشه تعيد إحياء إحدى صورها التذكارية

بورشه تعيد إحياء إحدى صورها التذكارية

بورشه تعيد إحياء إحدى صورها التذكارية