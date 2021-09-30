رفع 35 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة شارع التليفزيون والخليج وأحمد عرابي وموقف أرمنت، ورفع الاشغالات والتعديات على الطريق العام بالمدينة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن الحملة أسفرت عن رفع 25 طن تراكمات صلبة وقمامة وأتربة، مشيرا إلى أنه تم التشديد على مسؤول النظافة بالحي برفع أي منظر يشوه المنظر العام، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر ..

كما قاد رئيس مدينة الأقصر، حملة لإزالة المخالفات والإشغالات والمظاهر العشوائية داخل نطاق حي شمال بالتنسيق مع رجال الحي وبالتعاون مع قسم شرطة الأقصر.

ثم تابع رئيس مدينة الأقصر جولته بمنطقة المطار، برفقة شعبان طايع رئيس الحي، وذلك لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان النافورة والجدارية فضلاً عن استمرار رفع كفاءة النظافة ورفع تراكمات أعمال التطوير الجارية ابتداء من ميدان النافورة وصولاً حتى بوابة ميناء الأقصر الجوي.