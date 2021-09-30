أخبار عاجلة

سلسلة "حرب النجوم" تحصل على نسخة "أنمي" بأسلوب ياباني -
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب -
"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة -
الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب -
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نائب يطالب بمنع دخول العاملين للمقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح «كورونا»

Print
نائب يطالب بمنع دخول العاملين للمقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح «كورونا» نائب يطالب بمنع دخول العاملين للمقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح «كورونا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب من جميع المؤسسات التنفيذية بالدولة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتولي جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية إلا من بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووصف «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم هذا القرار بالمهم والأهم هو تطبيقه على الجميع وبدون أي استثناءات مع التأكيد على الجميع بالالتزام التام لجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة خاصة أن اللقاح لايعنى عدم الاصابة بفيروس كورونا ولكنه يحد من مخاطره التي قد تؤدى إلى الموت، مشيداً بتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد فيها أن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «إجباري» وشرط دخول المعلمين والإداريين للمدارس ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية وأنه تم تطعيم 60% من المعلمين والإداريين، وجاري تطعيم الباقي بالتعاون مع وزارة الصحة.

ووجه النائب التحية والتقدير لجيش الابيض من جميع العاملين داخل المنظومة الصحية المصرية من اطباء وصيادلة وفنيين واسعاف واطقم تمريض على جهودهم الكبيرة والناجحة في مواجهة فيروس كورونا مطالباً من الجميع اعطاء أكبر اهتمام لتصريحات الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا التي أكد فيها أن لقاح كورونا لا يحمي من اللإصابة بدور الانفلونزا الموسمية ولابد من الحصول على اللقاحين ولا يوجد تضارب بين لقاحات كورونا والانفلونزا، مؤكدًا أن فيروسي كورونا والانفلونزا مختلفين تمامًا، وتاكيده أنه إذا كانت اللقاحات في وقت معين رفاهية.. فإن اللقاحات الآن أصبحت إلزامية، قائلا «بتوسل إلى كل المصريين لو سمحتوا تسابقوا على الحصول على لقاحات كورونا» وأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا خطورتها تتمثل في سرعة انتشارها بشكل رهيب، قائلًا: سرعة الانتشار الواقي منها هو تلقي اللقاحات

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا

اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا