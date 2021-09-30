نائب يطالب بمنع دخول العاملين للمقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح «كورونا»

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طالب الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب من جميع المؤسسات التنفيذية بالدولة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتولي جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية إلا من بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووصف «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم هذا القرار بالمهم والأهم هو تطبيقه على الجميع وبدون أي استثناءات مع التأكيد على الجميع بالالتزام التام لجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة أن اللقاح لايعنى عدم الاصابة بفيروس كورونا ولكنه يحد من مخاطره التي قد تؤدى إلى الموت، مشيداً بتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد فيها أن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «إجباري» وشرط دخول المعلمين والإداريين للمدارس ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية وأنه تم تطعيم 60% من المعلمين والإداريين، وجاري تطعيم الباقي بالتعاون مع وزارة الصحة.

ووجه النائب التحية والتقدير لجيش مصر الابيض من جميع العاملين داخل المنظومة الصحية المصرية من اطباء وصيادلة وفنيين واسعاف واطقم تمريض على جهودهم الكبيرة والناجحة في مواجهة فيروس كورونا مطالباً من الجميع اعطاء أكبر اهتمام لتصريحات الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا التي أكد فيها أن لقاح كورونا لا يحمي من اللإصابة بدور الانفلونزا الموسمية ولابد من الحصول على اللقاحين ولا يوجد تضارب بين لقاحات كورونا والانفلونزا، مؤكدًا أن فيروسي كورونا والانفلونزا مختلفين تمامًا، وتاكيده أنه إذا كانت اللقاحات في وقت معين رفاهية.. فإن اللقاحات الآن أصبحت إلزامية، قائلا «بتوسل إلى كل المصريين لو سمحتوا تسابقوا على الحصول على لقاحات كورونا» وأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا خطورتها تتمثل في سرعة انتشارها بشكل رهيب، قائلًا: سرعة الانتشار الواقي منها هو تلقي اللقاحات