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موعد مباراة وليبريا اليوم الخميس 30 سبتمبر والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مصر وليبريا اليوم الخميس 30 سبتمبر والقنوات الناقلة موعد مباراة وليبريا اليوم الخميس 30 سبتمبر والقنوات الناقلة

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يخوض منتخب مساء اليوم الخميس مباراة مهمة أمام نظيره ليبريا في إطار الاستعدادات لمباراتي ليبيا في تصفيات .

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد كارلوس كيروش لمباراتين مصيريتين في مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 أمام نظيره منتخب ليبيا يومي 9 و12 من شهر أكتوبر.

وستكون مباراة ليبريا الليلة أول اختيار للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة.

وتولى البرتغالي كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر في وقت سابق من الشهر الجاري خلفاً لحسم البدري الذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون 1-1 في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويخوض مباراة ليبريا الودية الليلة بدون اللاعبين المحترفين نظراً لأن المباراة تقام في غير مواعيد الأجندة الدولية.

موعد مباراة مصر وليبريا الودية اليوم الخميس 30 سبتمبر

تقام مباراة موعد مباراة مصر وليبريا الودية اليوم الخميس 30 سبتمبر عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة مصر وليبريا الودية اليوم الخميس 30 سبتمبر

تقام موعد مباراة مصر وليبريا الودية اليوم الخميس 30 سبتمبر على أرض ملعب استاد برج العرب في الأسكندرية.

المصرى اليوم

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