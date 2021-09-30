قام بعمليات بيع وهمية ب40 مليون.. ضبط صاحب محل أقمشة لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبى

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عقب قيامه بعمليات بيع وهمية ب40 مليون، تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط صاحب محل أقمشة لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبى.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية ،له معلومات جنائية بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم».

وأضافت: «حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية بإستخدام بطاقات «الدفع الإلكترونى» الخاصة بهم والصادرة من بنوك «بالخارج»، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (40) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»