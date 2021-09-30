أخبار عاجلة

سلسلة "حرب النجوم" تحصل على نسخة "أنمي" بأسلوب ياباني -
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب -
"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة -
الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب -
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محاكاة لـ"رحلة المؤسس الجوية الأولى".. "الخطوط" تنظم و"الدارة" مدعوة

Print
محاكاة لـ"رحلة المؤسس الجوية الأولى".. "الخطوط" تنظم و"الدارة" مدعوة محاكاة لـ"رحلة المؤسس الجوية الأولى".. "الخطوط" تنظم و"الدارة" مدعوة
76 عامًا فاصلة.. "الداكوتا" هدية من الرئيس الأمريكي بعد اجتماع تاريخي

محاكاة لـ

تشارك دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، في الرحلة الخاصة التي تنظمها الخطوط الجوية العربية من الرياض إلى الطائف محاكاة للرحلة الجوية التاريخية الأولى للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بالطائرة قبل 76 عامًا من عفيف إلى الطائف على متن الطائرة الداكوتا التذكارية التي أهداها الرئيس الأمريكي للملك عبدالعزيز بعد اجتماعهما التاريخي في البحيرات السبع قرب جمهورية العربية.

وتمثل تلك الرحلة الملكية التي انطلقت من أجواء عفيف الانطلاقة الفعلية لخدمة الرحلات الجوية في المملكة بعد السيارات وقبل رحلات القطار السعودي.

وتأتي دعوة الجهة المنظمة لدارة الملك عبدالعزيز بوصفها المؤسسة المعنية بالتاريخ الوطني وتمتلك باعًا طويلًا في توثيق تاريخ الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني، ويقترن اسمها باسم الملك عبدالعزيز؛ حيث دعت كل المؤسسات التي تحمل اسمه - طيب الله ثراه - للسفر على هذه الرحلة.

وتسعى الخطوط الجوية العربية السعودية التي تسير هذه الرحلة الجوية بطائرة تحمل الشعار القديم وبمشاركة الدارة التي ستوثق الرحلة وإضافتها إلى ملفها التوثيقي لتاريخ الطيران في المملكة العربية السعودية إلى إلقاء الضوء على تاريخ الطيران المدني السعودي الذي كان محط اهتمام الملك عبدالعزيز ضمن حرصه على نهضة المجتمع وتعزيز مبادئ الدولة الحديثة والسباقة خصوصًا ونحن نعيش أفراح اليوم الوطني 91.

وقدمت الدارة نسخًا من العدد 1073 من أم القرى الذي صدر عام 1945م (1364هـ)؛ لكي توزع على المسافرين في هذه الرحلة تذكارًا للرحلتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

الفنانة السعودية أسيل عمران: إكسبو دبي يمكن استغلاله فى طرح قضايا التحرش

الفنانة السعودية أسيل عمران: إكسبو دبي يمكن استغلاله فى طرح قضايا التحرش

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي