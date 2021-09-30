أخبار عاجلة

سلسلة "حرب النجوم" تحصل على نسخة "أنمي" بأسلوب ياباني -
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب -
"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة -
الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب -
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استشارية نفسية: لهذا السبب الاحتضان مهم للرجل

Print
استشارية نفسية: لهذا السبب الاحتضان مهم للرجل استشارية نفسية: لهذا السبب الاحتضان مهم للرجل
قالت: الحضن مفيد للطرفين.. ويحمل رسالة يجب أن نعرفها

استشارية نفسية: لهذا السبب الاحتضان مهم للرجل

تؤكد الاستشارية النفسية ندى الأطرش، أن الاحتضان عملية نفسية مهمة للرجل، ويجب على الرجل أن يحصل على قسط وافر منه؛ لما له من تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية.

وفي مقابلة مع برنامج "صباح "، قالت "الأطرش": "الاحتضان -سبحان الله- مفيد جدًّا، ويجب على الرجل أن يحصل على الكثير من الاحتضان، لأنه يقوي عضلة القلب".

وتشير "الأطرش" إلى إحدى الدراسات التي تؤكد "أن الرجل إذا حصل على حضن من زوجته أو أمه أو أخته؛ فإن هذا يقوي قلبه".

وعن مشاعر الأم وهي تحضن ابنها؟ تؤكد "الأطرش"، أن الحضن مهم ومفيد للطرفين، الأم والابن؛ لأنه يعزز ويقوي الصحة النفسية عند الأم وعند الطفل.

وتضيف: "عندما نحضن الآخرين، فنحن في الحقيقة نحضن أنفسنا، فالحضن يخفف من هرمون التوتر، ويزيد الثقة بالنفس، ويعزز الشعور بالانتماء".

وتؤكد "الأطرش" أن لكل حضن هدفًا ورسالة من طرف للآخر.. فالأم عندما تحضن طفلها يجب أن تكون مستعدة وتعرف الرسالة التي تريد توصيلها، والتي يتلقاها الطفل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية وننتظر موقف الرياض

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية وننتظر موقف الرياض

سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة

سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة

سوبر جلوب السعودية.. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل مواجهة برشلونة

سوبر جلوب السعودية.. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل مواجهة برشلونة

سوبر جلوب السعودية.. مدرب الزمالك: الإصرار والعزيمة سلاحنا أمام برشلونة

سوبر جلوب السعودية.. مدرب الزمالك: الإصرار والعزيمة سلاحنا أمام برشلونة