الشرقية.. 1396 جولة رقابية تضبط 72 مخالفة للتدابير الصحية

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نفّذتها أمانة المنطقة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1396 جولة رقابية، وجولات أخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، وضبط 72 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 14 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا".

وتُواصل الأمانة جهودها الرقابية المكثفة للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع مستوى التوعية لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.