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"الترفيه" و"هدف" يوقّعان مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن

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"الترفيه" و"هدف" يوقّعان مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن "الترفيه" و"هدف" يوقّعان مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن
تهدف إلى دراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية وتصميم البرامج لرفع نِسَب التوطين

وقّع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، أمس، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط؛ وذلك بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى دراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية في قطاع الترفيه، وتصميم البرامج المناسبة لدعم التوظيف، ورفع نِسَب التوطين في القطاع، وكذلك توعية الجهات العاملة مع الهيئة بتلك البرامج، وتمكينها من الاستفادة منها، بما يخدم دعم تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في قطاع الترفيه.

وتأتي مذكرة التفاهم امتدادًا للاتفاقيات التي وقّعها الصندوق خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية في سوق العمل، وتنمية وتطوير رأس المال البشري، ورفع قدرات أبناء وبنات الوطن وتنافسيتهم في سوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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