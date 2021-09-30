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«الامن الاقتصادي»: ضبط 13209 قضية سرقة تيار كهربائي و149 واقعة تهرب ضريبي

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«الامن الاقتصادي»: ضبط 13209 قضية سرقة تيار كهربائي و149 واقعة تهرب ضريبي «الامن الاقتصادي»: ضبط 13209 قضية سرقة تيار كهربائي و149 واقعة تهرب ضريبي

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أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، في قطاع الامن الاقتصادي.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن العديد من النجاحات».

وأضافت: «شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (3302) قضية متنوعة»
وتابعت: «كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (13209) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد»
وأوضحت: «ان حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرتعن ضبط (149) قضية متنوعة من بينها «ضرائب عامة وقيمة مضافة، جمارك ،حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة»
وشددت :«كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (184) قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات دون ترخيص»
وأكدت: «كما شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، حملات موسغة، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1582) قضية تموينية متنوعة غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية»

المصرى اليوم

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