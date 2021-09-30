أخبار عاجلة

سلسلة "حرب النجوم" تحصل على نسخة "أنمي" بأسلوب ياباني -
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب -
"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة -
الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب -
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

عقوبات مشددة لمزاولة مهنة السمسرة العقارية بدون ترخيص

Print
عقوبات مشددة لمزاولة مهنة السمسرة العقارية بدون ترخيص عقوبات مشددة لمزاولة مهنة السمسرة العقارية بدون ترخيص

اشترك لتصلك أهم الأخبار

الوساطة والسمسرة العقارية مهمتان أو وظيفتان تختلفان في طبيعتهما لكنهما تتفقان في الهدف الذي يجمعهما وهو بيع وترويج المنتجات العقارية، إلا أن لكل منهما مفهوم ومهام مختلفة عن الأخري.

الوساطة العقارية تركز في أساسها على العمل مع طرفين هما وهما صاحب العقار والباحث ن عقار، ولا يكن هناك أساس لمهنة الوساطة العقارية في حالة غياب أي من هذين الطرفين.

أما السمسرة فتقوم على بيع وترويج المشاريع العقارية والمنشأت التابعة لمقاولين ومطورين عقاريين وتشرف على إتمام صفقات البيع والإيجار دون إلتزام بوجود المالك، ولكن وفقا لشروط محددة في العقد.

وقد حدد القانون عقوبة لمن يمارس أي من مهنتي الوساطة العقارية أو السمسرة بدون ترخيص، فنص على أن «يعاقب بالحبس سنة وغرامة 10 ألاف جنيه كل من يعمل بمهنة الوساطة العقارية أو الإستثمار العقاري ومن يعمل بمهنة السمسرة العقارية بدون عضوية نقابة العقاريين أو الحصول على شهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومهلة لمدة 30 يوم لتوفيق الأوضاع بنقابة العقاريين».

وقد تم تكليف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإنشاء سجل خاص بتسجيل السمسرة والوسطاء العقاريين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية

رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية