عقوبات مشددة لمزاولة مهنة السمسرة العقارية بدون ترخيص

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الوساطة والسمسرة العقارية مهمتان أو وظيفتان تختلفان في طبيعتهما لكنهما تتفقان في الهدف الذي يجمعهما وهو بيع وترويج المنتجات العقارية، إلا أن لكل منهما مفهوم ومهام مختلفة عن الأخري.

الوساطة العقارية تركز في أساسها على العمل مع طرفين هما وهما صاحب العقار والباحث ن عقار، ولا يكن هناك أساس لمهنة الوساطة العقارية في حالة غياب أي من هذين الطرفين.

أما السمسرة فتقوم على بيع وترويج المشاريع العقارية والمنشأت التابعة لمقاولين ومطورين عقاريين وتشرف على إتمام صفقات البيع والإيجار دون إلتزام بوجود المالك، ولكن وفقا لشروط محددة في العقد.

وقد حدد القانون عقوبة لمن يمارس أي من مهنتي الوساطة العقارية أو السمسرة بدون ترخيص، فنص على أن «يعاقب بالحبس سنة وغرامة 10 ألاف جنيه كل من يعمل بمهنة الوساطة العقارية أو الإستثمار العقاري ومن يعمل بمهنة السمسرة العقارية بدون عضوية نقابة العقاريين أو الحصول على شهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومهلة لمدة 30 يوم لتوفيق الأوضاع بنقابة العقاريين».

وقد تم تكليف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإنشاء سجل خاص بتسجيل السمسرة والوسطاء العقاريين.