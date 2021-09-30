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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ،وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1573) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا تم ضبط 4،1 طن «فيليه دواجن – مقطعات دواجن» دون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن بالجيزة.

كما تم ضبط 3،65 طن لحوم مُجمدة ومقطعات كبدة ومفروم دواجن دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بالقليوبية.

كما تم ضبط 1،22 طن سردين غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة،مع المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالبحيرة.

كما تم ضبط 39 طن فول خرشوف غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ومد فترة الصلاحية خلافاً للحقيقة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالبحيرة.

كما تم ضبط 5،4 طن أرز أبيض- مكرونة دون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بالمنوفية.

كما تم ضبط 167 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى – وكذا عدد 2 ماكينة صرف خبز بلدى خاصة بالمخبز مع المدير المسؤول عن مخبز بلدى بالجيزة.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بالقاهرة مع 22400 لتر سولار وبنزين 80 للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. قدرت بـ151200 جنيهاً.

كما تم ضبط (14،45 طن «دهانات») معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة البويات والدهانات) بالشرقية.

كما تم ضبط ( 8886 عبوة مستحضرات تجميل «مختلفة الأنواع» غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات «مجهولة المصدر» ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل «بدون ترخيص») بالقاهرة.

كما تم ضبط (14،4 طن «أسمدة زراعية») معبأة داخل شكائر بدون مستندات «مجهولة المصدر» ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية) بالبحيرة.

كماتم ضبط (16600 عبوة سجائر ومعسل «مختلفة الأنواع» بدون مستندات «مجهولة المصدر») تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأدخنة والسجائر دون ترخيص، بالقاهرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .